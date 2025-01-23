Трамп сказав скільки російських та українських військ загинуло у війні

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявив, що втрати України та Росії у війні, за його даними, вже сягають понад пів мільйона осіб. Крім того, новообраний президент США звинуватив адміністрацію Джо Байдена у приховуванні даних про реальну кількість загиблих.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє "Голос Америки".

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Трамп заявив, що втратити України сягають 600–700 тисяч осіб, а Росія, за його оцінками, вже втратила близько 800 тисяч солдатів. Свою заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами.

"Росія втратила вже 800 тисяч солдатів, а Україна — 600-700 тисяч. І я думаю, це навіть не всі цифри, а насправді набагато більше. Величезна кількість солдатів гине. І ця війна має припинитися", — висловився президент США.

Він зазначив, що точних даних про втрати немає, але наголосив, що "на війні загинуло набагато більше людей", ніж офіційно повідомляється. Особливо, за його словами, високі втрати на фронті, зокрема серед молодих солдатів.

"В Україні набагато більше гине людей, ніж насправді ви повідомляєте про це, і я не звинувачую вас. Можливо я звинувачую саме ваше керівництво, яке не хоче публікувати справжні реальні цифри. Сьогодні ви знаєте скільки будівель знищені. Коли зруйнована ціла будівля і кажуть — загинуло 2 людини. Та ні, там тисячами люди гинуть", — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, також стало відомо, що північнокорейські війська зазнають шалених втрат у боях проти ЗСУ і влада КНДР планує відправити ще частину військ.

Тим часом адміністрація Трампа відправила низку чиновників "на перевірку", які раніше опікувалися війною в Україні.

А сам Дональд Трамп вдруге пригрозив Путіну санкціями та жорсткими обмеженнями економіки, якщо він не погодиться на перемир'я.