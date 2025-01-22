Трамп вимагає в Путіна негайного завершення війни в Україні — деталі

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно завершити війну в Україні. В іншому випадку економіка РФ зазнає остаточного краху.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social у середу, 22 січня.

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Новий лідер Сполучених Штатів Америки заявив, що Володимир Путін має негайно закінчити війну в Україні. Трамп додав, що у протилежному випадку США запровадять нові жорсткі санкції, які змусять економіку Росії зазнати краху.

"Я зроблю велику послугу Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну. Врегулюйте зараз і зупиніть цю безглузду війну! Буде лише гірше. Якщо ми не укладемо угоду незабаром, у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі рівні податків, тарифів і санкцій на все, що продається Росією", — написав Трамп.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Він також додав, що не хотів би завдавати шкодити РФ, зважаючи на її допомогу у перемозі в Другій світовій війні. Крім того, Трамп зауважив, що завжди любив російський народ і мав добрі стосунки з Путіним.

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк пояснив, що економіка Росії не впала, адже вона не настільки слабка. Він зазначив, що це можливо за умови запровадження жорсткіших санкцій.

Український президент Володимир Зеленський планує зустрітись з Дональдом Трампом. Наразі триває робота щодо організації перемовин.