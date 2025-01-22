Коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом — стали відомі деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда працює над організацією зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Проте спершу відбудуться переговори між представниками команд обох сторін.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець із Українського дому в Давосі у середу, 22 січня.

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Під час спілкування з журналістами Зеленський зазначив, що спершу відбудуться зустрічі між представниками команд обох сторін, які працюватимуть над організацією майбутніх переговорів із Трампом.

За його словами, це лише початковий етап для подальшого діалогу з американським лідером.

"Команди будуть працювати над зустрічами. Буде кілька різних зустрічей. Я маю на увазі командні зустрічі. А потім будемо вже працювати над зустріччю з президентом Трампом", — сказав глава держави.

Нагадаємо, 22 січня Президент України Володимир Зеленський прибув в Український дім у Давосі. Перед цим глава держави провів низку зустрічей, зокрема із прем’єр-міністром Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані.