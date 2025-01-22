Повернення українських дітей — Зеленський поговорив з прем'єром Катару

Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тан. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 22 січня з прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Окремі теми розмови — гуманітарна співпраця, продовольча безпека та повернення українських дітей.

Про це повідомив Володимир Зеленський в Telegram та Офіс Президента.

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Під час зустрічі Зеленський відзначив посередництво Катару в поверненні додому 53 українських дітей, яких Росія примусово вивезла з України. Він наголосив, що наша держава розраховує на розширення цієї посередницької місії та допомогу з поверненням незаконно утримуваних цивільних і військовополонених.

Крім того, лідери обговорили гуманітарну співпрацю та продовольчу безпеку. Водночас Зеленський розповів про нову українську ініціативу Food from Ukraine, започатковану для допомоги сирійському народові та постачання в Сирію продовольства.

"Також Україна працює над можливостями підтримки аграрного сектору цієї країни та навчанням сирійських студентів. Президент запросив Катар приєднатися до реалізації цих ініціатив і надати фінансову підтримку, що також є внеском у відновлення стабільності в усьому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю. Вони обговорили важливі питання українсько-ізраїльської співпраці.

Також глава держави провів зустріч президентом Азербайджану Алієвим, де акцентували на збільшенні товарообігу між державами на перспективу.