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Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю — відео

22 січня 2025 11:44
Карина Приходько - Редактор
Зеленський 22 січня зустрівся з президентом Ізраїлю — про що говорили
Іцхак Герцог та Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський 22 січня зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Вони обговорили важливі питання українсько-ізраїльської співпраці.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента

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Як відомо, під час зустрічі Зеленський відзначив важливість звільнення заручників. За його словами, українці розуміють, що доводиться переживати, коли рідних утримують у неволі, та радіють разом з усіма, коли люди повертаються з полону додому.

Глава держави також висловив сподівання на подальшу безпеку та стабільність у всьому регіоні Близького Сходу.

Крім того, президенти обговорили спільні виклики для обох держав, а також узгодили напрями подальшої взаємодії, передусім у безпековій сфері. Серед основних тем зустрічі — способи досягнення справедливого та стійкого миру.

Нагадаємо, 22 січня Зеленський також зустрівся з головою партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Фрідріхом Мерцом. Вони домовилися про спільну протидію Росії.

А 21 січня глава української держави виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Головні заяви із його промови можна подивитися тут. 

Володимир Зеленський Ізраїль переговори заручники зустріч

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12:32 Підозрюваному у побитті 12-річної дівчини обрали запобіжний захід

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