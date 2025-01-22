Зеленський 22 січня зустрівся з президентом Ізраїлю — про що говорили

Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю — відео
Президент України Володимир Зеленський 22 січня зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Вони обговорили важливі питання українсько-ізраїльської співпраці.
Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
Зустріч Зеленського та Герцога
Як відомо, під час зустрічі Зеленський відзначив важливість звільнення заручників. За його словами, українці розуміють, що доводиться переживати, коли рідних утримують у неволі, та радіють разом з усіма, коли люди повертаються з полону додому.
Глава держави також висловив сподівання на подальшу безпеку та стабільність у всьому регіоні Близького Сходу.
Крім того, президенти обговорили спільні виклики для обох держав, а також узгодили напрями подальшої взаємодії, передусім у безпековій сфері. Серед основних тем зустрічі — способи досягнення справедливого та стійкого миру.
Нагадаємо, 22 січня Зеленський також зустрівся з головою партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Фрідріхом Мерцом. Вони домовилися про спільну протидію Росії.
А 21 січня глава української держави виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Головні заяви із його промови можна подивитися тут.
Читайте Новини.LIVE!