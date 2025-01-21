Виступ Зеленського в Давосі 2025 — що сказав Президент

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У вівторок, 21 січня, Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави у своїй промові порушив питання майбутнього Європи в умовах сучасних глобальних викликів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У своїй промові Зеленський наголосив, що Європі потрібно утвердити себе як сильного гравця на світовій арені, здатного відстояти свої інтереси у взаємодії з потужними глобальними силами.

"Європа не може дозволити собі бути другою чи третьою в черзі для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи, і це буде світ, який не буде ані комфортним, ані вигідним для всіх європейців. Європі потрібно змагатися за першість у пріоритетах, альянсах і технологічному розвитку.

Ми переживаємо ще один переломний момент, який одні вважають проблемою для Європи, а інші називають шансом. Європа повинна утвердитися як сильний глобальний гравець. Як незамінний гравець", — сказав Президент.

Особливу увагу глава держави звернув на загрози з боку Росії, зазначивши, що РФ перетворюється на версію Північної Кореї, країну з ядерною зброєю та агресивною політикою, яка ставить під загрозу безпеку Європи. Зеленський підкреслив важливість єдності серед європейських країн для ефективного протистояння цим загрозам і для забезпечення безпеки на континенті.

"Не варто забувати: між європейськими країнами та Росією немає океану. І європейські лідери мають це пам’ятати: битви за участю північнокорейських солдатів зараз відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давоса, ніж до Пхеньяна. Протистояти таким загрозам можна лише разом. Навіть коли йдеться про чисельність армії. Росія може виставити приблизно 1,3… може 1,5 мільйона військових. У нас — понад 800 тисяч у війську. На другому місці після нас — Франція з понад 200 тисячами. Потім – Німеччина, Італія та Велика Британія. У решти – менше. Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе сама. Це ситуація, коли всі ми повинні стояти разом, щоб щось значити", — додав український лідер.

Зеленський наголосив на важливості розвитку спільних оборонних проектів в Україні та Європі, зокрема у виробництві дронів і артилерії. Президент закликав до створення єдиної європейської політики безпеки і оборони та інвестування у сучасні системи протиповітряної оборони, які здатні протистояти будь-яким загрозам, зокрема крилатим та балістичним ракетам.

У контексті міжнародної політики Зеленський звернув увагу на вплив Китаю на Росію та висловив сумніви щодо того, чи буде Європа за столом переговорів взагалі, коли війна проти України завершиться.

"Ми бачимо, який великий вплив Китаю на Росію. Ми глибоко вдячні Європі за всю підтримку, яку вона надала нашій країні під час цієї війни. Але чи слухатиме Президент Трамп Європу, чи домовлятиметься з Росією та Китаєм без її участі?

Європа повинна навчитися повністю піклуватися про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її", — йдеться у промові.

Глава держави наголосив, що Європа також має активніше працювати над забезпеченням своєї енергетичної незалежності.

"Європа повинна активізуватися й докласти більше довгострокових зусиль для забезпечення реальної енергетичної незалежності. Не можна продовжувати купувати газ у Москви й водночас очікувати гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно. Наприклад, Прем’єр-міністр Словаччини не намагається отримати доступ до американського газу, але все ж сподівається користуватися американською безпековою парасолькою", — каже Президент.

Український лідер також акцентував на необхідності кардинальної зміни підходу до технологічних компаній та розвитку штучного інтелекту. Європа, за його словами, відстає від США та Китаю у технологічній гонці.

"Європа часто більше зосереджена на регулюванні, ніж на свободі, але, коли потрібне розумне регулювання, Брюссель вагається. Ми повинні забезпечити максимальний технологічний розвиток у Європі та разом ухвалювати всі важливі рішення – для всієї Європи. Від виробництва зброї до розвитку технологій – Європа має бути лідером. Європа повинна стати найпривабливішим ринком у світі, і це досяжно", — сказав Зеленський.

Завершуючи свою промову, Президент висловив впевненість, що тільки разом з Україною та з реальними гарантіями безпеки для всіх Європа зможе залишатися великою та сильною.

"Європа повинна бути здатною гарантувати мир і безпеку для всіх — для себе та для інших, для тих у світі, хто важливий для Європи. Європа заслуговує бути сильною. А для цього Європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України та без справедливого завершення війни Росії проти України? Я переконаний, що ні. Лише справжні гарантії безпеки для нас будуть справжніми гарантіями безпеки для всіх у Європі", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 20 січня в Давосі (Швейцарія) розпочався Всесвітній економічний форум, який зібрав лідерів держав, бізнесменів та фахівців для обговорення найбільш важливих глобальних питань та викликів, що стоять перед світом.

21 січня Президент України Володимир Зеленський прибув у Давос. У програмі візиту президента України передбачено низку важливих зустрічей.