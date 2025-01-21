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Зеленский выступил на форуме в Давосе — главные заявления

21 января 2025 17:07
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Выступление Зеленского в Давосе 2025 — что сказал Президент
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 21 января, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства в своей речи затронул вопрос будущего Европы в условиях современных глобальных вызовов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В своей речи Зеленский подчеркнул, что Европе нужно утвердить себя как сильного игрока на мировой арене, способного отстоять свои интересы во взаимодействии с мощными глобальными силами.

"Европа не может позволить себе быть второй или третьей в очереди для своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы, и это будет мир, который не будет ни комфортным, ни выгодным для всех европейцев. Европе нужно соревноваться за первенство в приоритетах, альянсах и технологическом развитии. Мы переживаем еще один переломный момент, который одни считают проблемой для Европы, а другие называют шансом. Европа должна утвердиться как сильный глобальный игрок. Как незаменимый игрок", — сказал президент.

Особое внимание глава государства уделил угрозам со стороны России, отметив, что она превращается в версию Северной Кореи, страну с ядерным оружием и агрессивной политикой, которая ставит под угрозу безопасность Европы. Зеленский подчеркнул важность единства среди европейских стран для эффективного противостояния этим угрозам и для обеспечения безопасности на континенте.

"Не стоит забывать: между европейскими странами и Россией нет океана. И европейские лидеры должны помнить это: сражения с участием северокорейских солдат сейчас происходят в местах, географически ближе к Давосу, чем к Пхеньяну. Противостоять таким угрозам можно только вместе. Даже когда речь идет о численности армии. Россия может выставить около 1,3… может 1,5 миллиона военных. У нас — более 800 тысяч в армии. На втором месте после нас — Франция с более 200 тысячами. Потом — Германия, Италия и Великобритания. У остальных — меньше. Это не та ситуация, когда одна страна может обеспечить свою безопасность самостоятельно. Это ситуация, когда все мы должны стоять вместе, чтобы что-то значить", — добавил украинский лидер.

Зеленский отметил важность развития совместных оборонных проектов в Украине и Европе, в частности в производстве дронов и артиллерии. Президент призвал к созданию единой европейской политики безопасности и обороны и инвестициям в современные системы противовоздушной обороны, которые способны противостоять любым угрозам, в том числе крылатым и баллистическим ракетам.

В контексте международной политики Зеленский обратил внимание на влияние Китая на Россию и выразил сомнения по поводу того, будет ли Европа вообще за столом переговоров, когда война против Украины завершится.

"Мы видим, какое большое влияние Китая на Россию. Мы глубоко благодарны Европе за всю поддержку, которую она оказала нашей стране в ходе этой войны. Но будет ли президент Трамп слушать Европу, будет ли он договариваться с Россией и Китаем без ее участия? Европа должна научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать ее", — говорится в речи.

Глава государства подчеркнул, что Европе также нужно активнее работать над обеспечением своей энергетической независимости.

"Европе нужно активизироваться и приложить больше долгосрочных усилий для обеспечения реальной энергетической независимости. Нельзя продолжать покупать газ у Москвы и одновременно ожидать гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно. Например, премьер-министр Словакии не пытается получить доступ к американскому газу, но все же надеется пользоваться американской защитной зоной", — говорит президент.

Украинский лидер также акцентировал внимание на необходимости кардинального изменения подхода к технологическим компаниям и развитию искусственного интеллекта. Европа, по его словам, отстает от США и Китая в технологической гонке.

"Европа часто больше сосредоточена на регулировании, чем на свободе, но когда нужно разумное регулирование, Брюссель колеблется. Мы должны обеспечить максимальное технологическое развитие в Европе и вместе принимать все важные решения — для всей Европы. От производства оружия до развития технологий — Европа должна быть лидером. Европа должна стать самым привлекательным рынком в мире, и это достижимо", — сказал Зеленский.

Завершая свою речь, президент выразил уверенность, что только вместе с Украиной и с реальными гарантиями безопасности для всех Европа сможет оставаться великой и сильной.

"Европа должна быть способна гарантировать мир и безопасность для всех — для себя и для других, для тех в мире, кто важен для Европы. Европа заслуживает быть сильной. А для этого Европе нужны ЕС и НАТО. Возможно ли это без Украины и без справедливого завершения войны России против Украины? Я уверен, что нет. Только настоящие гарантии безопасности для нас будут настоящими гарантиями безопасности для всех в Европе", — подытожил глава государства.

Напомним, 20 января в Давосе (Швейцария) начался Всемирный экономический форум, который собрал лидеров государств, бизнесменов и специалистов для обсуждения наиболее важных глобальных вопросов и вызовов, стоящих перед миром.

21 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Давос.  В программе визита президента Украины предусмотрен ряд важных встреч.

Владимир Зеленский Украина Давос президент война в Украине форум

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