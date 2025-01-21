Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум в Давосі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Очікується, що о 15:30 за київським часом глава держави звернеться до учасників форуму зі спеціальною промовою.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, повідомляють Новини.LIVE.

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Зеленський прибув у Давос

Президент Зеленський прибув до Давосу, де учора почалася робота Всесвітнього економічного форуму. На головну економічну подію руку глава держави прибув на наступний день після її початку.

У програмі візиту президента України передбачено низку важливих зустрічей. Він проведе двосторонні переговори з лідерами країн, які розташовані у різних частинах світу, від Латинської Америки до Південно-Східної Азії.

"Президент прибув у Давос. Сьогодні орієнтовно о 15:30 за Києвом буде його виступ на Всесвітньому економічному форумі. Також у програмі двосторонні переговори із лідерами країн із різних частин світу, від Латинської Америки до південно-східної Азії, зустрічі із великим бізнесом та інші заходи", — розповів Никифров.

Раніше ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда виступив в Українському домі в Давосі. Він нагадав, що російські окупанти хотіли захопити Київ за три дні, але зараз вже три роки, як наша держава героїчно бореться із ворогом.

Нагадаємо, що у місті Давос у Швейцарії у понеділок, 20 січня, розпочав роботу Всесвітній економічний форум.