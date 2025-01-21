Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ожидается, что в 15:30 по киевскому времени глава государства обратится к участникам форума со специальной речью.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский прибыл в Давос

Президент Зеленский прибыл в Давос, где вчера началась работа Всемирного экономического форума. На главное экономическое событие года глава государства прибыл на следующий день после его начала.

В программе визита президента Украины предусмотрен ряд важных встреч. Он проведет двусторонние переговоры с лидерами стран, которые расположены в разных частях мира, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии.

"Президент прибыл в Давос. Сегодня ориентировочно в 15:30 по Киеву будет его выступление на Всемирном экономическом форуме. Также в программе двусторонние переговоры с лидерами стран из разных частей мира, от Латинской Америки до юго-восточной Азии, встречи с крупным бизнесом и другие мероприятия", — рассказал Никифров.

Ранее мы писали, что президент Польши Анджей Дуда выступил в Украинском доме в Давосе. Он напомнил, что российские оккупанты хотели захватить Киев за три дня, но сейчас уже три года, как наше государство героически борется с врагом.

Напомним, что в городе Давос в Швейцарии в понедельник, 20 января, начал работу Всемирный экономический форум.