Президент Польщі Анджей Дуда. Фото ілюстративне: ua.pl

Президент Польщі Анджей Дуда виступив в Українському домі в Давосі. Він нагадав, що росіяни хотіли взяти Київ за три дні, але зараз вже три роки, як наша держава героїчно бореться із загарбниками.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у вівторок, 21 січня.

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Виступ Дуди в Давосі

Під час виступу в Українському домі в Давосі президент Польщі закликав світову спільноту діяти рішучіше у підтримці України.

Він зазначив, що перемога України у війні є спільним інтересом усіх західних країн, оскільки йдеться про захист не лише України, але і всієї Європи.

"Коли розпочалася велика війна, казали, що Київ впаде за три дні. Але скоро буде три роки, як Україна героїчно боронить себе", — зазначив Дуда.

Нагадаємо, що у місті Давос у Швейцарії у понеділок, 20 січня, розпочав роботу Всесвітній економічний форум. В ньому візьмуть участь лідери і делегації низки країн, зокрема, Президент України Володимир Зеленський.

Також народна депутатка Єлизавета Ясько пояснила, яку користь наша держава може отримати від форуму у Давосі.