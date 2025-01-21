Президент Польши Анджей Дуда. Фото иллюстративное: ua.pl

Президент Польши Анджей Дуда выступил в Украинском доме в Давосе. Он напомнил, что россияне хотели взять Киев за три дня, но сейчас уже три года, как наше государство героически борется с захватчиками.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE во вторник, 21 января.

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Выступление Дуды в Давосе

В ходе выступления в Украинском доме в Давосе президент Польши призвал мировое сообщество действовать решительнее в поддержке Украины.

Он отметил, что победа Украины в войне является общим интересом всех западных стран, поскольку речь идет о защите не только Украины, но и всей Европы.

"Когда началась большая война, говорили, что Киев падет за три дня. Но скоро будет три года, как Украина героически защищает себя", — отметил Дуда.

Напомним, что в городе Давос в Швейцарии в понедельник, 20 января, начал работу Всемирный экономический форум. В нем примут участие лидеры и делегации ряда стран, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский.

Также народный депутат Елизавета Ясько объяснила, какую пользу наше государство может получить от форума в Давосе.