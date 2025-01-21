Президент Польши Анджей Дуда. Фото: censor.net

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Ukraine House Davos. Его встретила украинская делегация во главе с министром экономики Украины Юлией Свириденко.

На месте события работает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Дуда в Ukraine House Davos

Дуда станет участником ключевых событий, посвященных Украине, в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Согласно программе участия польского лидера, 21 января Дуда выступит на открытии экспозиции "Ваша страна прежде всего — побеждайте с нами" в Украинском доме в Давосе. Целью этого мероприятия является привлечение внимания международного сообщества к Украине и ее борьбе за свободу.

23 января польский лидер также присоединится к Украинскому завтраку — традиционному событию в рамках ВЭФ, где будут обсуждаться вопросы поддержки Украины и укрепления международного сотрудничества.

Ранее мы писали, что в городе Давосе в Швейцарии в понедельник, 20 января, начал работу Всемирный экономический форум. В нем примут участие лидеры ряда стран, в частности Президент Украины Владимир Зеленский.

В связи с этим, украинский дом в Давосе в этом году снова будет принимать гостей с 20 по 23 января.