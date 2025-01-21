Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: censor.net

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Ukraine House Davos. Його зустріла українська делегація на чолі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

На місці події працює кореспондентка Новини.LIVE.

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Дуда стане учасником ключових подій, присвячених Україні, у межах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

Згідно з програмою участі польського лідера, 21 січня Дуда виступить на відкритті експозиції "Ваша країна насамперед — перемагайте з нами" в Українському домі у Давосі. Метою цього заходу є привернення уваги міжнародної спільноти до України та її боротьби за свободу.

23 січня польський лідер також долучиться до Українського сніданку — традиційної події в межах ВЕФ, де обговорюватимуться питання підтримки України та зміцнення міжнародного співробітництва.

Раніше ми писали, що у місті Давос у Швейцарії у понеділок, 20 січня, розпочав роботу Всесвітній економічний форум. В ньому візьмуть участь лідери низки країн, зокрема, Президент України Володимир Зеленський.

У зв'язку з цим, український дім у Давосі цього року знову прийматиме гостей з 20 до 23 січня.