Зеленский 22 января встретился с президентом Израиля — о чем говорили

Ицхак Герцог и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Они обсудили важные вопросы украинско-израильского сотрудничества.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Встреча Зеленского и Герцога

Как известно, во время встречи Зеленский отметил важность освобождения заложников. По его словам, украинцы понимают, что приходится переживать, когда родных удерживают в неволе, и радуются вместе со всеми, когда люди возвращаются из плена домой.

Глава государства также выразил надежду на дальнейшую безопасность и стабильность во всем регионе Ближнего Востока.

Кроме того, президенты обсудили общие вызовы для обоих государств, а также согласовали направления дальнейшего взаимодействия, прежде всего в сфере безопасности. Среди основных тем встречи — способы достижения справедливого и устойчивого мира.

Напомним, 22 января Зеленский также встретился с председателем партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрихом Мерцом. Они договорились о совместном противодействии России.

А 21 января глава украинского государства выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Главные заявления из его речи можно посмотреть здесь.