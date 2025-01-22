Зеленський у Давосі обговорив із лідером ХДС підтримку України

Президент Зеленський зустрівся із Фрідріхом Мерцом. Фото: Офіс Президента України

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС), керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом. Під час зустрічі вони обговорили ключові міжнародні питання.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Особливу увагу під час розмови було приділено зусиллям для досягнення справедливого й тривалого миру. Володимир Зеленський акцентував на важливості співпраці із союзниками для подолання наслідків війни. Президент поінформував про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, де українські військові протистоять агресії.

Глава держави підкреслив, що для зараз України критично важливе схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної підтримки в розмірі 3 мільярдів євро, який суттєво зміцнить обороноздатність країни.

Крім того, окремо Зеленський і Мерц обговорили спроби втручання Росії у внутрішні справи європейських країн. Вони також приділили увагу питанням протидії російській пропаганді, яка залишається серйозним викликом для стабільності та безпеки в регіоні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснював, як США та Росія підтримують зв'язок. Також Президент України пояснював, чому не розглядає мирний план Бразилії.