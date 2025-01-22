Зеленський повідомив про зв'язки між США і Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: SWI

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мали контакти з Російською Федерацією на рівні розвідок усі три роки від початку вторгнення росіян до України. Він наголосив, що в рамках цих контактів американська сторона має розуміти, що росіяни — окупанти.

Про це Зеленський розповів під час інтерв'ю, яке він дав у Давосі, повідомляють Новини.LIVE у середу, 22 січня.

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Зеленський наголосив, що Трамп повідомляв йому про пошук контактів із російською стороною. Втім, контакти між американцями і росіянами були і раніше.

"Ми повинні бути відвертими. На рівні розвідок Сполучені Штати і Росія мали контакти усі три роки війни. Вони мали багато контаків, і європейці теж мали", — пояснив Зеленський.

Глава держави пояснив, що притримується тієї думки, що дипломатія повинна мати ізоляційність. Якщо ж лідери країн не говорять, але зберігають контакти через розвідку, то це може влаштовувати Росію.

Зеленський наголосив: у контакті Вашингтона з Москвою Україна повинна залишатися у США у пріоритеті.

"Ми — союзники США, ми — жертва, а Путін — окупант", — зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Бразилії щодо закінчення війни. Він пояснив, чому не розглядає бразильський мирний план та яким на його думку має бути закінчення війни.

Нагадаємо, також Зеленський під час виступу пояснив, як варто розмовляти з Володимиром Путіним.