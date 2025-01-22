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Зеленський пояснив, чому не розглядає мирний план Бразилії

22 січня 2025 07:58
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський висловився щодо мирної ініціативи Бразилії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Бразилії щодо закінчення війни. Він пояснив, чому не розглядає бразильський мирний план та яким на його думку має бути закінчення війни.

Про це Володимир Зеленський заявив на прес-конференції  з представниками Міжнародної медіаради.

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Зеленський пояснив, що наразі лідерські позиції щодо мирного плану закріплені за США та Європою. 

"Як я і казав, що майбутнє України — в Європі,тому ми хотіли, щоб Європа мала гучний голос за цим столом перемовин. Я думаю все одно будь-яке майбутнє, дипломатичні перемовини будуть базуватись на тих чи інших ініціативах. Багато всього зроблено було на основі формули миру", — пояснив президент. 

Володимир Зеленський зазначив, що не впевнений у тому, що вдасться реалізувати кожен пункт мирного плану та додав, що у Дональда Трампа, президента США, може бути свій підхід до врегулювання війни.

"Я не знаю, чи ми будемо всі спроможності закінчити війну пункт за пунктом по цій формулі, напевне, у Трампа буде свій підхід і свої пропозиції. Але все одно є документи, які важливі, і в них є справедливість, і я би дуже хотів, щоб ми базувались, використовуючи ці документи. Щодо, наприклад посилення України гарантій безпеки у нас був документ Victory Plan і там було про силу України, про її статус, який він повинен бути щодо перемовин. Це другий документ, який було розроблено нашою державою. Це також дуже важливий документ і також для нас він дав зрозуміти, які речі, як мінімум, потрібні Україні для закінчення гарячої стадії війни, тому що поки нема гарантій безпеки — все це не закінчення війни", — пояснив Зеленський. 

Зеленський не бере до уваги Бразилію 

Президент України пояснив, що США та Європа безпосередньо брали участь в розробці документів щодо гарантій безпеки для України та надавали допомогу і Бразилію також запрошували долучитися до формули миру. Натомість низка країн висловлювали свої пропозиції про закінчення війни та ініціативи, але Зеленський назвав їх "дуже узагальненими". 

"Всі мають тисячу бачень, які не наближають нас ані на крок до закінчення війни. Там дуже узагальнене бачення у бразильців з китайцями. І вони також не наблизили нас до закінчення війни. І я не знаю що там розглядати. Я тільки ще раз говорю про те, що ми виступали першими ще навколо формули миру, що треба всіх об’єднати. А сьогодні я вважаю що потяг Бразилії він, якщо чесно, він поїхав в іншому напрямку. Я зустрічався з Лулою, і я його дуже просив бути партнером закінчення війни, а зараз він не гравець і для Трампа він не гравець", — пояснив Зеленський. 

Нагадаємо, також Зеленськмий під час виступу пояснив, як варто розмовляти з Володимиром Путіним, а також яку кількість миротворців необхідно залучити для захисту України.

Володимир Зеленський Бразилія Україна війна в Україні мирний план

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