Зеленский высказался относительно мирной инициативы Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Бразилии по окончанию войны. Он объяснил, почему не рассматривает бразильский мирный план и каким по его мнению должно быть окончание войны.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с представителями Международной медиарады.

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Зеленский пояснил, что сейчас лидерские позиции по мирному плану закреплены за США и Европой.

"Как я и говорил, что будущее Украины — в Европе,поэтому мы хотели, чтобы Европа имела громкий голос за этим столом переговоров. Я думаю все равно любое будущее, дипломатические переговоры будут базироваться на тех или иных инициативах. Много всего сделано было на основе формулы мира", — объяснил президент.

Владимир Зеленский отметил, что не уверен в том, что удастся реализовать каждый пункт мирного плана и добавил, что у Дональда Трампа, президента США, может быть свой подход к урегулированию войны.

"Я не знаю, будем ли мы все способности закончить войну пункт за пунктом по этой формуле, наверное, у Трампа будет свой подход и свои предложения. Но все равно есть документы, которые важны, и в них есть справедливость, и я бы очень хотел, чтобы мы базировались, используя эти документы. Относительно, например усиления Украины гарантий безопасности у нас был документ Victory Plan и там было о силе Украины, о ее статусе, какой он должен быть относительно переговоров. Это второй документ, который был разработан нашим государством. Это также очень важный документ и также для нас он дал понять, какие вещи, как минимум, нужны Украине для окончания горячей стадии войны, потому что пока нет гарантий безопасности — все это не окончание войны", — пояснил Зеленский.

Зеленский не берет во внимание Бразилию

Президент Украины пояснил, что США и Европа непосредственно участвовали в разработке документов по гарантиям безопасности для Украины и оказывали помощь и Бразилию также приглашали присоединиться к формуле мира. Зато ряд стран высказывали свои предложения об окончании войны и инициативы, но Зеленский назвал их "очень обобщенными".

"Все имеют тысячу видений, которые не приближают нас ни на шаг к окончанию войны. Там очень обобщенное видение у бразильцев с китайцами. И они также не приблизили нас к окончанию войны. И я не знаю что там рассматривать. Я только еще раз говорю о том, что мы выступали первыми еще вокруг формулы мира, что надо всех объединить. А сегодня я считаю, что поезд Бразилии он, если честно, он поехал в другом направлении. Я встречался с Лулой, и я его очень просил быть партнером окончания войны, а сейчас он не игрок и для Трампа он не игрок", — объяснил Зеленский.

Напомним, также Зеленский во время выступления объяснил, как стоит разговаривать с Владимиром Путиным, а также какое количество миротворцев необходимо привлечь для защиты Украины.