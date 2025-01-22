Зеленский сообщил о связях между США и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: SWI

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты имели контакты с Российской Федерацией на уровне разведок все три года с начала вторжения россиян в Украину. Он отметил, что в рамках этих контактов американская сторона должна понимать, что россияне — оккупанты.

Об этом Зеленский рассказал во время интервью, которое он дал в Давосе, сообщают Новини.LIVE в среду, 22 января.

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Зеленский подчеркнул, что Трамп сообщал ему о поиске контактов с российской стороной. Впрочем, контакты между американцами и россиянами были и раньше.

"Мы должны быть откровенными. На уровне разведок Соединенные Штаты и Россия имели контакты все три года войны. Они имели много контактов, и европейцы тоже имели", — объяснил Зеленский.

Глава государства пояснил, что придерживается того мнения, что дипломатия должна иметь изоляционность. Если же лидеры стран не говорят, но сохраняют контакты через разведку, то это может устраивать Россию.

Зеленский подчеркнул: в контакте Вашингтона с Москвой Украина должна оставаться у США в приоритете.

"Мы — союзники США, мы — жертва, а Путин — оккупант", — отметил Зеленский.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Бразилии по окончанию войны. Он объяснил, почему не рассматривает бразильский мирный план и каким, по его мнению, должно быть окончание войны.

Напомним, также Зеленский во время выступления объяснил, как стоит разговаривать с Владимиром Путиным.