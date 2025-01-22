Зеленский в Давосе обсудил с лидером ХДС поддержку Украины

Зеленский и Мерц договорились о совместном противодействии России
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом. Во время встречи они обсудили ключевые международные вопросы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.
Зеленский встретился с Мерцом
Особое внимание во время разговора было уделено усилиям для достижения справедливого и прочного мира. Владимир Зеленский акцентировал на важности сотрудничества с союзниками для преодоления последствий войны. Президент проинформировал о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении, где украинские военные противостоят агрессии.
Глава государства подчеркнул, что сейчас для Украины критически важно одобрение Германией дополнительного пакета оборонной поддержки в размере 3 миллиардов евро, который существенно укрепит обороноспособность страны.
Кроме того, отдельно Зеленский и Мерц обсудили попытки вмешательства России во внутренние дела европейских стран. Они также уделили внимание вопросам противодействия российской пропаганде, которая остается серьезным вызовом для стабильности и безопасности в регионе.
Они также уделили внимание вопросам противодействия российской пропаганде, которая остается серьезным вызовом для стабильности и безопасности в регионе.
Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснял, как США и Россия поддерживают связь. Также Президент Украины объяснял, почему не рассматривает мирный план Бразилии.
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