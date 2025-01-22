Зеленский в Давосе обсудил с лидером ХДС поддержку Украины

Президент Зеленский встретился с Фридрихом Мерцом. Фото: Офис Президента Украины

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом. Во время встречи они обсудили ключевые международные вопросы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Особое внимание во время разговора было уделено усилиям для достижения справедливого и прочного мира. Владимир Зеленский акцентировал на важности сотрудничества с союзниками для преодоления последствий войны. Президент проинформировал о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении, где украинские военные противостоят агрессии.

Глава государства подчеркнул, что сейчас для Украины критически важно одобрение Германией дополнительного пакета оборонной поддержки в размере 3 миллиардов евро, который существенно укрепит обороноспособность страны.

Кроме того, отдельно Зеленский и Мерц обсудили попытки вмешательства России во внутренние дела европейских стран. Они также уделили внимание вопросам противодействия российской пропаганде, которая остается серьезным вызовом для стабильности и безопасности в регионе.

Они также уделили внимание вопросам противодействия российской пропаганде, которая остается серьезным вызовом для стабильности и безопасности в регионе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснял, как США и Россия поддерживают связь. Также Президент Украины объяснял, почему не рассматривает мирный план Бразилии.