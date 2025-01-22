Возвращение украинских детей — Зеленский поговорил с премьером Катара

Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тан. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Отдельные темы разговора — гуманитарное сотрудничество, продовольственная безопасность и возвращение украинских детей.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram и Офис Президента.

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В ходе встречи Зеленский отметил посредничество Катара в возвращении домой 53 украинских детей, которых Россия принудительно вывезла из Украины. Он подчеркнул, что наше государство рассчитывает на расширение этой посреднической миссии и помощь с возвращением незаконно удерживаемых гражданских и военнопленных.

Кроме того, лидеры обсудили гуманитарное сотрудничество и продовольственную безопасность. В то же время Зеленский рассказал о новой украинской инициативе Food from Ukraine, начатой для помощи сирийскому народу и поставки в Сирию продовольствия.

"Также Украина работает над возможностями поддержки аграрного сектора этой страны и обучением сирийских студентов. Президент пригласил Катар присоединиться к реализации этих инициатив и оказать финансовую поддержку, что также является вкладом в восстановление стабильности во всем регионе", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 января Зеленский встретился с президентом Израиля. Они обсудили важные вопросы украинско-израильского сотрудничества.

Также глава государства провел встречу с президентом Азербайджана Алиевым, где акцентировали на увеличении товарооборота между государствами на перспективу.