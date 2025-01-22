Зеленський провів зустріч з президентом Азербайджану Алієвим

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Лідери держав обговорили подальший розвиток відносин між двома країнами.

Про це Зеленський розповів у середу, 22 січня.

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Зеленський зустрівся з Алієвим

"Під час зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим іще раз висловив співчуття у зв’язку з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" та загибеллю людей. Докази з місця катастрофи очевидні, важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду", — зазначив Зеленський.

Лідери держав також обговорили двосторонні відносини між країнами та їх розвиток у майбутньому. Йшлося збільшення товарообігу між державами у перспективі та співпрацю в енергетичній сфері.

Окремо Зеленський відзначив гуманітарну допомогу Україні, зокрема підтримку української енергетики, реалізацію програми з реабілітації дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, а також допомогу з гуманітарним розмінуванням української території.

Глава держави також згадав, що азербайджанські компанії беруть участь у відбудові України та реалізують інвестиційні проєкти. Він додав, що Україна цінує готовність азербайджанської сторони продовжувати їх.

"Цінуємо всю допомогу Азербайджану для України. Дякуємо!", — заявив президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Вони обговорили українсько-ізраїльську співпрацю.

Також Зеленський зустрівся з головою партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Фрідріхом Мерцом. Вони домовилися про спільну протидію Росії.