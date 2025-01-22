Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Алиевым

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры государств обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Об этом Зеленский рассказал в среду, 22 января.

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Зеленский встретился с Алиевым

"Во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей. Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду", — отметил Зеленский.

Лидеры государств также обсудили двусторонние отношения между странами и их развитие в будущем. Речь шла об увеличении товарооборота между государствами в перспективе и сотрудничестве в энергетической сфере.

Отдельно Зеленский отметил гуманитарную помощь Украине, в частности поддержку украинской энергетики, реализацию программы по реабилитации детей, пострадавших в результате российской агрессии, а также помощь с гуманитарным разминированием украинской территории.

Глава государства также упомянул, что азербайджанские компании участвуют в восстановлении Украины и реализуют инвестиционные проекты. Он добавил, что Украина ценит готовность азербайджанской стороны продолжать их.

"Ценим всю помощь Азербайджана для Украины. Спасибо!", — заявил президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Они обсудили украинско-израильское сотрудничество.

Также Зеленский встретился с председателем партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрихом Мерцом. Они договорились о совместном противодействии России.