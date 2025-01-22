День Соборності України 22 січня — привітання Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення для українців у День Соборності України, який традиційно відзначають 22 січня. У привітанні він пояснив значущість свята та чому кожен громадянин має об'єднатися.

Відеозвернення Володимира Зеленського опублікувала пресслужба Офісу Президента України.

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"Право- та Лівобережна Україна об’єднались у єдину державу. Але амбіції, розбрат і вороги, які ними скористались – вороги як, до речі, ззовні, так і всередині, – не дали самостійній Україні існувати довго. На жаль. Державність нашу було втрачено. Тобто втрачено власну свободу. На довгі роки. На десятиліття. Це кілька поколінь, які жили під чужими прапорами, традиціями, яким наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, ось що таке втрата незалежності", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що Україні знову потрібно доводити свою єдність — у день повномасштабного вторгнення. Він додав, що українцям потрібно об'єднатися та триматися разом.

"Мільйони з нас – разом. І разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові – "разом" – прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами", — висловився президент.

Президент України додав, що українська єдність — не лише про два береги Дніпра, а й про весь світ.

"Я хочу сьогодні привітати всіх із цим днем – Днем Соборності України! Бажаю бути міцними, вірити в себе, вірити в Україну. І точно знати: українська єдність – це не тільки про два береги Дніпра. Це про весь наш світ. Це сьогодні є Україна. Хоч би де ми були. Всі ми, хто народився в різних містах, містечках, селах, усі наші воїни, наші дітки, медики, волонтери, вчителі, енергетики, всі, хто сьогодні, хоч би де він був, скаже: "Я – українець! Я – українка!. Я хочу вас привітати з Днем Соборності, шановні, дорогі українці!" — закінчив промову Зеленський.

Нагадаємо, в Україні 22 січня відзначають День Соборності України, адже саме цього дня у 1919 році на Соборній площі в Києві відбулося проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в єдину незалежну державу.

Також нещодавно Володимир Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту.