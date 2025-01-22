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Зеленский обратился к украинцам в День Соборности — видео

22 января 2025 09:48
Анастасия Постоенко - Редактор
День Соборности Украины 22 января - поздравление Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для украинцев в День Соборности Украины, который традиционно отмечают 22 января. В поздравлении он объяснил значимость праздника и почему каждый гражданин должен объединиться.

Видеообращение Владимира Зеленского опубликовала пресс-служба Офісу Президента України.

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Зеленский обратился к украинцам в День Соборности 22 января

Зеленский записал видеообращение на Софиевской площади, где более 100 лет назад провозгласили Акт Злуки.

"Право- и Левобережная Украина объединились в единое государство. Но амбиции, раздор и враги, которые ими воспользовались — враги как, кстати, извне, так и внутри, — не дали самостоятельной Украине существовать долго. К сожалению. Государственность наша была потеряна. То есть утрачена собственная свобода. На долгие годы. На десятилетия. Это несколько поколений, которые жили под чужими флагами, традициями, которым приказывали, как жить, как говорить, как думать, кого любить, кого ненавидеть. Вот что такое не своя государственность, вот что такое потеря независимости", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что Украине снова нужно доказывать свое единство в день полномасштабного вторжения. Он добавил, что украинцам нужно объединиться и держаться вместе.

"Миллионы из нас — вместе. И вместе смогли выстоять, сохранить Украину вместе, дали отпор оккупанту, сдержали это большое нашествие вместе. В этом слове — "вместе" — скрыта сила украинцев. Это о нас, о том, на что способны мы, когда мы выбираем не какие-то собственные амбиции, а выбираем Украину. Выбираем ее интересы. Когда выбираем не срач, а меч. Защищать свое. Защищать своих. Защищать всеми силами", — высказался президент.

Президент Украины добавил, что украинское единство — не только о двух берегах Днепра, но и обо всем мире.

"Я хочу сегодня поздравить всех с этим днем – Днем Соборности Украины! Желаю быть крепкими, верить в себя, верить в Украину. И точно знать: украинское единство — это не только о двух берегах Днепра. Это про весь наш мир. Это сегодня есть Украина. Где бы мы ни были. Все мы, кто родился в разных городах, городках, селах, все наши воины, наши детки, медики, волонтеры, учителя, энергетики, все, кто сегодня, где бы он ни был, скажет: " Я — украинец! Я — украинка!"  Я хочу вас поздравить с Днем Соборности, уважаемые, дорогие украинцы!" — закончил речь Зеленский.

Напомним, в Украине 22 января отмечают День Соборности Украины, ведь именно в этот день в 1919 году на Соборной площади в Киеве и состоялось провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое независимое государство.

Также недавно ВладимирЗеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта.

Владимир Зеленский День Соборности Украины президент обращение 22 января

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