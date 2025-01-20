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Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

20 січня 2025 10:43
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Володимир Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять українськиї воїнів, які у 2014-2015 роках боронили від проросійських бойовиків Донецький аеропорт. Глава держави наголосив, що українці не повинні забувати тих, хто загинув, захищаючи Україну.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram у понеділок, 20 січня.

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"Сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів. 242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон", — зазначив президент.

Глава держави закликав українців памʼятати, якою ціною українські воїни виборюють свободу для нашого народу і держави.

"Честь і слава всім, хто боровся за Україну", — додав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською відвідав поранених бійців у лікарні. Ці воїни брали участь у боях на найгарячіших напрямках фронту.

Нагадаємо, Зеленський також зустрівся з полковником Романом Качуром, якого збирається призначити начальником Національної академії сухопутних військ.

Володимир Зеленський українці Україна президент війна в Україні

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