Роман Качур стане новим начальником академії Сухопутних військ

Володимир Зеленський, Павло Паліса та Роман Качур. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, зустрівся з полковником Романом Качуром. Він стане новим начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Призначення Качура

"Зустріч з полковниками Романом Качуром і Павлом Палісою. Говорили про зміни у військовій освіті", — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що реальний досвід цієї війни, зокрема фронту, повинен стати основою підготовки офіцерів для ЗСУ.

Павло Паліса та Роман Качур. Фото: ОП

Володимир Зеленський, Павло Паліса та Роман Качур. Фото: ОП

Відомо, що кандидатуру Качура на посаду нового очільника Академії сухопутних військ підтримала більшість в опитуванні в "Армії+". Тому Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову призначити Качура начальником академії.

Скриншот допису Зеленського

Раніше під час доповіді військового керівництва країни Зеленському запропонували п'ять кандидатур на посаду голови Академії сухопутних військ — всі мають досвід війни та відомі в армії.

Опитування серед військових щодо кандидатур запустили в застосунку "Армія+".