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Зеленський зустрівся з майбутнім начальником Сухопутної академії

19 січня 2025 16:21
Євгенія Брюховецька - редактор
Роман Качур стане новим начальником академії Сухопутних військ
Володимир Зеленський, Павло Паліса та Роман Качур. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, зустрівся з полковником Романом Качуром. Він стане новим начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Призначення Качура 

"Зустріч з полковниками Романом Качуром і Павлом Палісою. Говорили про зміни у військовій освіті", — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що реальний досвід цієї війни, зокрема фронту, повинен стати основою підготовки офіцерів для ЗСУ. 

Роман Качур новий голова сухопутної академії - Зеленський анонсував призначення
Павло Паліса та Роман Качур. Фото: ОП
Зеленський доручив призначити Качура начальником сухопутної академії
Володимир Зеленський, Павло Паліса та Роман Качур. Фото: ОП

Відомо, що кандидатуру Качура на посаду нового очільника Академії сухопутних військ підтримала більшість в опитуванні в "Армії+". Тому Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову призначити Качура начальником академії.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше під час доповіді військового керівництва країни Зеленському запропонували п'ять кандидатур на посаду голови Академії сухопутних військ — всі мають досвід війни та відомі в армії.

Опитування серед військових щодо кандидатур запустили в застосунку "Армія+".

Володимир Зеленський призначення військові зустріч Національна академія сухопутних військ

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