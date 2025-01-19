Роман Качур стане новим начальником академії Сухопутних військ

Зеленський зустрівся з майбутнім начальником Сухопутної академії
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, зустрівся з полковником Романом Качуром. Він стане новим начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Призначення Качура
"Зустріч з полковниками Романом Качуром і Павлом Палісою. Говорили про зміни у військовій освіті", — йдеться у повідомленні.
Президент наголосив, що реальний досвід цієї війни, зокрема фронту, повинен стати основою підготовки офіцерів для ЗСУ.
Відомо, що кандидатуру Качура на посаду нового очільника Академії сухопутних військ підтримала більшість в опитуванні в "Армії+". Тому Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову призначити Качура начальником академії.
Раніше під час доповіді військового керівництва країни Зеленському запропонували п'ять кандидатур на посаду голови Академії сухопутних військ — всі мають досвід війни та відомі в армії.
Опитування серед військових щодо кандидатур запустили в застосунку "Армія+".
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