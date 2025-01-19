Роман Качур станет новым начальником академии Сухопутных войск

Владимир Зеленский, Павел Палиса и Роман Качур. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 19 января, встретился с полковником Романом Качуром. Он станет новым начальником Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Назначение Качура

"Встреча с полковниками Романом Качуром и Павлом Палисой. Говорили об изменениях в военном образовании", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что реальный опыт этой войны, в частности фронта, должен стать основой подготовки офицеров для ВСУ.

Павел Палиса и Роман Качур. Фото: ОП

Владимир Зеленский, Павел Палиса и Роман Качур. Фото: ОП

Известно, что кандидатуру Качура на должность нового главы Академии сухопутных войск поддержало большинство в опросе в "Армії+". Поэтому Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову назначить Качура начальником академии.

Скриншот сообщения Зеленского

Ранее во время доклада военного руководства страны Зеленскому предложили пять кандидатур на должность главы Академии сухопутных войск — все имеют опыт войны и известны в армии.

Опрос среди военных относительно кандидатур запустили в приложении "Армія+".