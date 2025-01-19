Роман Качур станет новым начальником академии Сухопутных войск

Зеленский встретился с будущим начальником Сухопутной академии
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 19 января, встретился с полковником Романом Качуром. Он станет новым начальником Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Назначение Качура
"Встреча с полковниками Романом Качуром и Павлом Палисой. Говорили об изменениях в военном образовании", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что реальный опыт этой войны, в частности фронта, должен стать основой подготовки офицеров для ВСУ.
Известно, что кандидатуру Качура на должность нового главы Академии сухопутных войск поддержало большинство в опросе в "Армії+". Поэтому Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову назначить Качура начальником академии.
Ранее во время доклада военного руководства страны Зеленскому предложили пять кандидатур на должность главы Академии сухопутных войск — все имеют опыт войны и известны в армии.
Опрос среди военных относительно кандидатур запустили в приложении "Армія+".
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