Владимир Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский почтил память украинских воинов, которые в 2014-2015 годах защищали от пророссийских боевиков Донецкий аэропорт. Глава государства подчеркнул, что украинцы не должны забывать тех, кто погиб, защищая Украину.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в понедельник, 20 января.

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"Сегодня мы вспоминаем о подвиге наших киборгов. 242 дня обороны Донецкого аэропорта. Они держались до последнего там, где это казалось невозможным. Это история о чрезвычайной отваге. О людях, которые выдержали там, где не выдержал бетон", — отметил президент.

Глава государства призвал украинцев помнить, какой ценой украинские воины борются за свободу для нашего народа и государства.

"Честь и слава всем, кто боролся за Украину", — добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил раненых бойцов в больнице. Эти воины участвовали в боях на самых горячих направлениях фронта.

Напомним, Зеленский также встретился с полковником Романом Качуром, которого собирается назначить начальником Национальной академии сухопутных войск.