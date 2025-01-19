Володимир Зеленський повідомив, скільки ворожих ракет і дронів збили цього тижня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом цього тижня Сили оборони знищили 33 ракети та 311 ударних безпілотників, які Російська Федерація запустила по нашій державі. Він закликав союзників і далі посилювати протиповітряну оборону України.

Про це Зеленський повідомив у неділю, 19 січня.

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"Тільки за цей тиждень Сили оборони України збили в нашому небі 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей", — повідомив президент.

Глава держави висловив вдячність українським воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам. Він також додав, що постійне підсилення українського неба залишається головним завданням.

Зеленський додав, що за тиждень російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб.

"Більше "Патріотів" для України — це більше захисту життя. Більше далекобійності для України — це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський подякував рятувальникам, які ліквідували наслідки російського обстрілу Києва й Запоріжжя.

Також Зеленський висловив невпевненість, що зможе зустрітись з прем'єром Словаччини. Він переконаний, що з Робертом Фіцо важко щось планувати.