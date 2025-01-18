На думку Зеленського, важко планувати якісь зустрічі з Фіцо, адже він постійно їх переносить

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський невпевнений, що зможе зустрітись з прем'єром Словаччини. З Робертом Фіцо важко щось планувати.

Про це у соцмережі X написав радник з комунікацій Зеленського Дмитро Литвин.

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Реакція на можливість зустрічі Зеленського та Фіцо. Фото: скриншот

За словами радника президента України, Зеленський не має можливості планувати будь-які зустрічі з паном Фіцо, оскільки останній має тенденцію до невиконання своїх зобов'язань та зміни планів.

І хоча на наступному тижні й президент України й прем'єр Словаччини можуть бути присутніми на форумі в Давосі, далеко не факт, що Фіцо дійсно доїде до Швейцарії.

"Фіцо може поїхати в Давос, а потім чомусь опинитись у Сочі. Ми не знаємо, хто купує йому квитки, тому що він постійно пропускає місця призначення", — процитував свого шефа Дмитро Литвин.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що пропонує зустрітися із Зеленським у вівторок у Давосі, де обидва візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський зустрівся з представниками партії "Прогресивна Словаччина" в Києві. На чолі делегації був її лідер Михал Шимечка. На зустрічі йшлося про енергетичну безпеку та підтримку вступу України до НАТО та ЄС.

Також прем'єр-міністр Словаччини анонсував ймовірну зустріч із Зеленським. Раніше він пропонував зустрітися щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, натомість український президент запросив Фіцо до Києва. Однак той відмовився від візиту.