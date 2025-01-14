Фіцо не поїде до Києва на запрошення Зеленського

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у Київ. Однак словацький політик відмовився від поїздки.

Про це заявив віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар у коментарі російському ТАСС у вівторок, 14 січня.

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Запрошення Фіцо до Києва

"Вчора голова уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що треба приїхати у п'ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде", — сказав він.

Нагадаємо, вчора Фіцо запропонував Зеленському зустрітися на території Словаччини, аби обговорити зупинку транзиту російського газу.

Натомість Зеленський зазначив, що нехай словацький прем'єр приїде до Києва.

Також раніше Фіцо висловив критику в бік Зеленського після зупинки транзиту російського газу. Словацький прем'єр назвав президента України "жебраком".

А Зеленський відповів, що Україна пропонувала свою допомогу Словаччині в період адаптації, але там відмовилися.