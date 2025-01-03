Словацький прем'єр Роберт Фіцо погрожує Україні через газовий транзит

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив про можливість обмеження допомоги українським біженцям. Він пояснив таке рішення тим, що Україна шкодить економіці Словаччини після зупинення транзиту російського газу через територію України.

Про це Роберт Фіцо заявив у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

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У своєму відеозверненні у Facebook він зазначив, що з 1 січня 2025 року українська газотранспортна система припинила транзит російського газу, що, за його словами, завдає фінансових збитків Словаччині та шкодить економічним інтересам Євросоюзу.

Фіцо назвав цей крок "саботажем Зеленського" і заявив, що Словаччина, як суверенна країна, повинна реагувати на ситуацію. Прем'єр зазначив, що уряд розглядає можливість припинення постачання електроенергії в Україну та значного скорочення підтримки для українських біженців, які перебувають на території Словаччини.

Скільки у Словаччині проживає українських біженців

За даними Євростату, на кінець жовтня 2024 року в країні проживало 128 345 українців зі статусом тимчасового захисту, а за оцінками ООН, до кінця грудня їхня кількість зросла до 130 530 осіб. Таким чином, можливі обмеження, озвучені Фіцо, можуть вплинути на значну частину українців, які знайшли притулок у Словаччині.

Нагадаємо, Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу до країн ЄС. Зазначимо, що через це у Придністров'ї, яке окупувала та контролює Росія, виникла критична ситуація — там немає світла, газу, опалення та водопостачання.

Зупинення транзиту газу через Україну викликало бурхливу реакцію у Роберта Фіцо. Словацький прем'єр почав погрожувати припинити електропостачання Україні та поскаржився на Володимира Зеленського.