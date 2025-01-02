Зупинка транзиту газу спричинила надзвичайний стан в Придністров'ї

У Придністров'ї надзвичайний стан — підприємства зупинилися
У невизнаному Придністров'ї після зупинки транзиту російського газу через Україну перестали працювати промислові підприємства. Влада оголосила надзвичайний стан.
Про це повідомляє Reuters у четвер, 2 грудня.
Ситуація в Придністров'ї
Відомо, що в Придністров'ї з 1 січня відключено опалення та припинено гаряче водопостачання.
Лідер регіону Вадим Красносельський заявив, що наявних запасів газу вистачить на десять днів обмеженого використання в північній частині та вдвічі довше — на півдні.
За його словами, енергетична криза є серйозним випробування. Він запевнив, що влада невизнаної республіки вжила різних заходів для підготовки, зокрема переведення електростанції на вугілля.
Крім того, школи переводять на дистанційний режим, а місцева влада облаштовує пункти для забезпечення людей теплом та гарячим харчуванням.
Нагадаємо, політолог і міжнародний експерт Максим Несвітайлов висловив думку, що Молдова має можливість повернути контроль над Придністров'ям.
Також 29 грудня влада самопроголошеного Придністров'я оголосила про припинення постачання газу до низки державних установ.
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