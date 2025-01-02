Остановка транзита газа вызвала чрезвычайное положение в Приднестровье

Приднестровье. Фото: AFP

В непризнанном Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину перестали работать промышленные предприятия. Власти объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 2 декабря.

Читайте также:

Ситуация в Приднестровье

Известно, что в Приднестровье с 1 января отключено отопление и прекращено горячее водоснабжение.

Лидер региона Вадим Красносельский заявил, что имеющихся запасов газа хватит на десять дней ограниченного использования в северной части и вдвое дольше — на юге.

По его словам, энергетический кризис является серьезным испытание. Он заверил, что власти непризнанной республики приняли различные меры для подготовки, в частности перевод электростанции на уголь.

Кроме того, школы переводят на дистанционный режим, а местные власти обустраивают пункты для обеспечения людей теплом и горячим питанием.

Напомним, политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов высказал мнение, что Молдова имеет возможность вернуть контроль над Приднестровьем.

Также 29 декабря власти самопровозглашенного Приднестровья объявили о прекращении поставок газа в ряд государственных учреждений.