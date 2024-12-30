Придністров'я зупинило постачання газу кільком держустановам

Придністров'я припинило постачання газу держустановам — причина
Влада невизнаного Придністров'я у неділю, 29 грудня, зупинила постачання газу кільком своїм держустановам. Причиною стало припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.
Про це повідомив Reuters.
Припинення постачання газу держустановам Придністров'я
Агентство повідомляє, що припинення постачання газу було введено за два дні до закінчення транзитної угоди після того, як Україна відмовилася продовжити її у воєнний час. Зазначається, що це викликало побоювання щодо масових новорічних відключень електроенергії в Молдові.
Так, за даними компанії "Тираспольтрансгаз", яка розподіляє газ у проросійському сепаратистському регіоні, 12 державних установ були відключені навколо міст Дубосари та Бендери, на кордоні з територіями, які контролює уряд Молдови. Відомо, що серед них чотири навчальні заклади та медичний заклад, а також відділ міліції та прокуратура.
"Скорочення було введено наступного дня, після того, як "Газпром" заявив, що призупинить експорт газу в Молдову з 1 січня через непогашену заборгованість Кишинева. Водночас Молдова заперечує звинувачення в заборгованості за минулі поставки і звинувачує Росію в дестабілізації обстановки в країні", — йдеться у матеріалі.
Крім того, колишній міністр енергетики Віктор Парліков заявив, що справжня мета Кремля полягає в тому, щоб "дестабілізувати Молдову і занурити її в хаос".
Всі подібні звинувачення Москва заперечує.
Нагадаємо, у Молдові з 16 грудня ввели надзвичайний стан на 60 днів. Влада чекає провокацій з Придністров'я за допомогою РФ через очікуване припинення постачання російського газу з 1 січня.
Також ми повідомляли, що Молдова має наполягати, щоб до порядку денного майбутніх мирних перемовин між Україною та Росією був включений пункт про виведення військ РФ з Придністров'я. Такий варіант розглядається у Києві та Кишиневі.
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