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Придністров'я припинило постачання газу держустановам — причина

30 грудня 2025 10:58
Карина Приходько - Редактор
Придністров'я зупинило постачання газу кільком держустановам
Об’єкти газорозподільної станції. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Влада невизнаного Придністров'я у неділю, 29 грудня, зупинила постачання газу кільком своїм держустановам. Причиною стало припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив Reuters

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Агентство повідомляє, що припинення постачання газу було введено за два дні до закінчення транзитної угоди після того, як Україна відмовилася продовжити її у воєнний час. Зазначається, що це викликало побоювання щодо масових новорічних відключень електроенергії в Молдові. 

Так, за даними компанії "Тираспольтрансгаз", яка розподіляє газ у проросійському сепаратистському регіоні, 12 державних установ були відключені навколо міст Дубосари та Бендери, на кордоні з територіями, які контролює уряд Молдови. Відомо, що серед них чотири навчальні заклади та медичний заклад, а також відділ міліції та прокуратура.

"Скорочення було введено наступного дня, після того, як "Газпром" заявив, що призупинить експорт газу в Молдову з 1 січня через непогашену заборгованість Кишинева. Водночас Молдова заперечує звинувачення в заборгованості за минулі поставки і звинувачує Росію в дестабілізації обстановки в країні", — йдеться у матеріалі. 

Крім того, колишній міністр енергетики Віктор Парліков заявив, що справжня мета Кремля полягає в тому, щоб "дестабілізувати Молдову і занурити її в хаос". 

Всі подібні звинувачення Москва заперечує. 

Нагадаємо, у Молдові з 16 грудня ввели надзвичайний стан на 60 днів. Влада чекає провокацій з Придністров'я за допомогою РФ через очікуване припинення постачання російського газу з 1 січня. 

Також ми повідомляли, що Молдова має наполягати, щоб до порядку денного майбутніх мирних перемовин між Україною та Росією був включений пункт про виведення військ РФ з Придністров'я. Такий варіант розглядається у Києві та Кишиневі.

газопостачання газ Придністров'я Росія транзит

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