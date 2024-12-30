Приднестровье остановило поставки газа нескольким госучреждениям

Объекты газораспределительной станции. Фото: Reuters

Власти непризнанного Приднестровья в воскресенье, 29 декабря, остановили поставки газа нескольким своим госучреждениям. Причиной стало прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.

Об этом сообщил Reuters.

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Прекращение поставок газа госучреждениям Приднестровья

Агентство сообщает, что прекращение поставок газа было введено за два дня до окончания транзитного соглашения после того, как Украина отказалась продлить его в военное время. Отмечается, что это вызвало опасения по поводу массовых новогодних отключений электроэнергии в Молдове.

Так, по данным компании "Тираспольтрансгаз", распределяющей газ в пророссийском сепаратистском регионе, 12 государственных учреждений были отключены вокруг городов Дубоссары и Бендеры, на границе с территориями, контролируемыми правительством Молдовы. Известно, что среди них четыре учебных заведения и медицинское учреждение, а также отдел милиции и прокуратура.

"Сокращение было введено на следующий день после того, как "Газпром" заявил, что приостановит экспорт газа в Молдову с 1 января из-за непогашенной задолженности Кишинева. В то же время Молдова отрицает обвинения в задолженности за прошлые поставки и обвиняет Россию в дестабилизации обстановки в стране ", — говорится в материале.

Кроме того, бывший министр энергетики Виктор Парликов заявил, что настоящая цель Кремля состоит в том, чтобы "дестабилизировать Молдову и погрузить ее в хаос".

Все подобные обвинения Москва отрицает.

Напомним, в Молдове с 16 декабря было введено чрезвычайное положение на 60 дней. Власти ждут провокаций из Приднестровья с помощью РФ из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа с 1 января.

Также мы сообщали, что Молдова должна настаивать на том, чтобы в повестку дня предстоящих мирных переговоров между Украиной и Россией был включен пункт о выводе войск РФ из Приднестровья. Такой вариант рассматривается в Киеве и Кишиневе.