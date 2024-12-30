Приднестровье остановило поставки газа нескольким госучреждениям

Приднестровье прекратило поставки газа госучреждениям — причина
Власти непризнанного Приднестровья в воскресенье, 29 декабря, остановили поставки газа нескольким своим госучреждениям. Причиной стало прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.
Об этом сообщил Reuters.
Прекращение поставок газа госучреждениям Приднестровья
Агентство сообщает, что прекращение поставок газа было введено за два дня до окончания транзитного соглашения после того, как Украина отказалась продлить его в военное время. Отмечается, что это вызвало опасения по поводу массовых новогодних отключений электроэнергии в Молдове.
Так, по данным компании "Тираспольтрансгаз", распределяющей газ в пророссийском сепаратистском регионе, 12 государственных учреждений были отключены вокруг городов Дубоссары и Бендеры, на границе с территориями, контролируемыми правительством Молдовы. Известно, что среди них четыре учебных заведения и медицинское учреждение, а также отдел милиции и прокуратура.
"Сокращение было введено на следующий день после того, как "Газпром" заявил, что приостановит экспорт газа в Молдову с 1 января из-за непогашенной задолженности Кишинева. В то же время Молдова отрицает обвинения в задолженности за прошлые поставки и обвиняет Россию в дестабилизации обстановки в стране ", — говорится в материале.
Кроме того, бывший министр энергетики Виктор Парликов заявил, что настоящая цель Кремля состоит в том, чтобы "дестабилизировать Молдову и погрузить ее в хаос".
Все подобные обвинения Москва отрицает.
Напомним, в Молдове с 16 декабря было введено чрезвычайное положение на 60 дней. Власти ждут провокаций из Приднестровья с помощью РФ из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа с 1 января.
Также мы сообщали, что Молдова должна настаивать на том, чтобы в повестку дня предстоящих мирных переговоров между Украиной и Россией был включен пункт о выводе войск РФ из Приднестровья. Такой вариант рассматривается в Киеве и Кишиневе.
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