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У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

13 грудня 2024 05:25
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через можливі провокації з боку Придністров'я у Молдові введуть надзвичайний стан
Поліція Молдови. Ілюстративне фото: EPA-EFE/Dumitru Doru
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Парламент Молдови проголосував за введення національного надзвичайного стану на 60 днів, починаючи з 16 грудня. Влада чекає провокацій з Придністров'я за допомогою РФ через очікуване припинення постачання російського газу з 1 січня. 

Про це повідомляє Reuters.

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Річ у тому, що Молдова отримує російський природний газ через Україну, яка заявила, що не продовжить транзитний контракт з "Газпромом" після 31 грудня. 

На думку парламентарів, диктатор Путін хоче залишити населення Придністров'я без газу та електрики й зробити його заручником. Після чого почне провокації, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Молдова отримує з Росії близько 2 млрд кубометрів газу на рік. З 2022 року Придністров'я та уряд Молдови домовилися, що весь російський газ, який отримує Молдова, надходить до Придністров'я.

У Придністров'ї розташована електростанція, що працює на російському газі, що є життєво важливою опорою економіки сепаратистського регіону, а також забезпечує більшу частину електроенергії для контрольованих урядом районів Молдови.

У парламенті Молдови зазначають, що питання транзиту через Україну є штучно створеною проблемою, оскільки російський газ може рухатися іншими маршрутами. Молдова заявила, що альтернативним маршрутом до Придністров’я може бути транспортування російського газу через газопровід "Турецький потік" до Туреччини, а потім через Болгарію та Румунію.

Однак поставки можуть бути під питанням, оскільки "Газпром" у переговорах пов’язував продовження поставок альтернативними маршрутами зі своїми вимогами щодо сплати Молдовою боргу за минулі поставки, який, за розрахунками Росії, становить 709 мільйонів доларів.

Раніше стало відомо, що Україні вистачить власних запасів газу на зиму, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.

Також повідомлялось, що молдовські правоохоронці затримали таксиста і безробітну жінку. Вони ввезли з України мефедрон і PVP на загальну суму майже 17 тис. грн. 

росія Молдова газопостачання газ надзвичайний стан Придністров'я

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