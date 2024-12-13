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В Молдове введут чрезвычайное положение — в чем причина

13 декабря 2024 05:25
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Из-за возможных провокаций со стороны Приднестровья в Молдове введут чрезвычайное положение
Полиция Молдовы. Иллюстративное фото: EPA-EFE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Парламент Молдовы проголосовал за введение национального чрезвычайного положения на 60 дней, начиная с 16 декабря. Власти ждут провокаций из Приднестровья с помощью РФ из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа с 1 января.

Об этом сообщает Reuters.

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Дело в том, что Молдова получает российский природный газ через Украину, заявившую, что не продлит транзитный контракт с "Газпромом" после 31 декабря.

По мнению парламентариев, диктатор Путин хочет оставить население Приднестровья без газа и электричества и сделать его заложником. После чего он начнет провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

Молдова получает из России около 2 млрд кубометров газа в год. С 2022 года Приднестровье и правительство Молдовы договорились, что весь российский газ, который получает Молдова, поступает в Приднестровье.

В Приднестровье расположена электростанция, работающая на российском газе, являющаяся жизненно важной опорой экономики сепаратистского региона, а также обеспечивающая большую часть электроэнергии для контролируемых правительством районов Молдовы.

В парламенте Молдовы отмечают, что вопрос транзита через Украину является искусственно созданной проблемой, поскольку российский газ может двигаться по другим маршрутам. Молдова заявила, что альтернативным маршрутом в Приднестровье может быть транспортировка российского газа через газопровод "Турецкий поток" в Турцию, а затем через Болгарию и Румынию.

Однако поставки могут быть под вопросом, поскольку "Газпром" в переговорах связывал продолжение поставок по альтернативным маршрутам со своими требованиями по уплате Молдовой долга за прошлые поставки, который, по расчетам России, составляет 709 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Украине хватит запасов газа на зиму, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется.

Также сообщалось, что молдавские правоохранители задержали таксиста и безработную женщину. Они ввезли из Украины мефедрон и PVP на общую сумму около 17 тыс. грн.

россия Молдова газоснабжение газ чрезвычайное положение Приднестровье

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