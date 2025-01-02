Молдова може повернути Придністров'я — деталі від Несвітайлова

Президент Молдови Мая Санду. Фото: Depositphotos

Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов заявив, що у Молдови є шанс повернути собі Придністров'я. За його словами, Росія не зможе керувати декількома конфліктами одночасно.

Про це Максим Несвітайлов сказав в ефірі "Ми-Україна" у четвер, 2 січня.

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Несвітайлов зазначив, що Азербайджан вже повернув Нагірний Карабах. Крім того, росіяни зазнали значних втрат у Сирії. Експерт наголосив, що це не єдині можливі "удари" для РФ.

"Ця ситуація зараз відкриває можливість, яка була дуже довго закритою — возз'єднання Молдови. Це дійсно може відбутися, Молдова дійсно може повернути свої території. Як показує практика — РФ не "стягує" керувати одночасно кількома конфліктами по всьому світу. Я думаю, що і в Грузії російська перемога буде недовгою — грузини повернуть собі владу. Ну і у Молдови є шанс повернути собі Придністров'я", — заявив політолог.

За словами Несвітайлова, оскільки це територія, що знаходиться вздовж кордону з Україною, цілком ймовірно, що Київ може надати допомогу Молдові у разі потреби.

Нагадаємо, Молдавська ДРЕС, що знаходиться на території Придністров'я, зупинила постачання електроенергії на правий берег Дністра.

Також 29 грудня влада невизнаного Придністров'я зупинила постачання газу декільком своїм держустановам через припинення транзиту російського газу через Україну.