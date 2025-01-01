Україна експортуватиме світло до Молдови — що відомо

Високовольтні лінії електропередач. Фото: УНІАН

Україна у ніч проти четверга, 2 січня, експортуватиме електроенергію до Молдови. Це необхідно, аби допомогти країні покрити дефіцит в енергосистемі.

Про це пише NewsMaker у середу, 1 січня.

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Експорт світла до Молдови

Компанія Energocom повідомила про закупівлю надлишкової електроенергії в Україні, яка необхідна для покриття дефіциту завтра — її постачатимуть цієї ночі.

Там пояснили, що постачання світла на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт. Водночас частину потужності резервують на щоденних аукціонах, які не використовуються на кордонах Румунії з іншими країнами.

"Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" — у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії й вони можуть її експортувати", — додали у Energocom.

Раніше стало відомо, що молдавська ДРЕС, розташована на території так званої "Придністровської молдавської республіки", припинила постачання електроенергії на правий берег Дністра.

Також в Укренерго розповіли, що енергетики жодної країни не стикалися з такими викликами, як українські. Наші фахівці накопичили абсолютно унікальний досвід.