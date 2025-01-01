Украина будет экспортировать свет в Молдову — что известно

Украина ночью начинает экспорт электроэнергии в Молдову
Украина в ночь на четверг, 2 января, будет экспортировать электроэнергию в Молдову. Это необходимо, чтобы помочь стране покрыть дефицит в энергосистеме.
Об этом пишет NewsMaker в среду, 1 января.
Экспорт света в Молдову
Компания Energocom сообщила о закупке избыточной электроэнергии в Украине, которая необходима для покрытия дефицита завтра — ее будут поставлять этой ночью.
Там объяснили, что поставки света на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт. В то же время часть мощности резервируют на ежедневных аукционах, которые не используются на границах Румынии с другими странами.
"Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" — в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", — добавили в Energocom.
Ранее стало известно, что молдавская ГРЭС, расположенная на территории так называемой "Приднестровской молдавской республики", прекратила поставки электроэнергии на правый берег Днестра.
Также в Укрэнерго рассказали, что энергетики ни одной страны не сталкивались с такими вызовами, как украинские. Наши специалисты накопили абсолютно уникальный опыт.
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