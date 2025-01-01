Украина будет экспортировать свет в Молдову — что известно

Высоковольтные линии электропередач. Фото: УНИАН

Украина в ночь на четверг, 2 января, будет экспортировать электроэнергию в Молдову. Это необходимо, чтобы помочь стране покрыть дефицит в энергосистеме.

Об этом пишет NewsMaker в среду, 1 января.

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Экспорт света в Молдову

Компания Energocom сообщила о закупке избыточной электроэнергии в Украине, которая необходима для покрытия дефицита завтра — ее будут поставлять этой ночью.

Там объяснили, что поставки света на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт. В то же время часть мощности резервируют на ежедневных аукционах, которые не используются на границах Румынии с другими странами.

"Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" — в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", — добавили в Energocom.

Ранее стало известно, что молдавская ГРЭС, расположенная на территории так называемой "Приднестровской молдавской республики", прекратила поставки электроэнергии на правый берег Днестра.

Также в Укрэнерго рассказали, что энергетики ни одной страны не сталкивались с такими вызовами, как украинские. Наши специалисты накопили абсолютно уникальный опыт.