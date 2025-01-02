Молдова может вернуть Приднестровье — детали от Несвитайлова

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Depositphotos

Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов заявил, что у Молдовы есть шанс вернуть себе Приднестровье. По его словам, Россия не сможет управлять несколькими конфликтами одновременно.

Об этом Максим Несвитайлов сказал в эфире "Мы-Украина" в четверг, 2 января.

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Несвитайлов отметил, что Азербайджан уже вернул Нагорный Карабах. Кроме того, россияне понесли значительные потери в Сирии. Эксперт подчеркнул, что это не единственные возможные "удары" для РФ.

"Эта ситуация сейчас открывает возможность, которая была очень долго закрытой — воссоединение Молдовы. Это действительно может произойти, Молдова действительно может вернуть свои территории. Как показывает практика — РФ не "стягивает" управлять одновременно несколькими конфликтами по всему миру. Я думаю, что и в Грузии российская победа будет недолгой — грузины вернут себе власть. Ну и у Молдовы есть шанс вернуть себе Приднестровье", — заявил политолог.

По словам Несвитайлова, поскольку это территория, находящаяся вдоль границы с Украиной, вполне вероятно, что Киев может оказать помощь Молдове в случае необходимости.

Напомним, Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, приостановила поставки электроэнергии на правый берег Днестра.

Также 29 декабря власти непризнанного Приднестровья приостановили поставки газа нескольким своим госучреждениям из-за прекращения транзита российского газа через Украину.