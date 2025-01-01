Роберт Фіцо відреагував на зупинення транзиту російського газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: росЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко висловився щодо рішення України припинити транзит російського газу через країну. Він заявив, що таке рішення матиме наслідки для Європейського газу.

Про це він заявив під час новорічного звернення до громадян у відео.

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Зупинка транзиту російського газу через Україну викликає занепокоєння в Європейському Союзі, оскільки, за словами голови уряду Словаччини Роберта Фіцо, це негативно вплине на країни ЄС, але не на Російську Федерацію.

Фіцо порівняв ситуацію з відомою метафорою: "Коли слони люблять один одного або б’ються, завжди страждає трава".

Він зазначив, що не бажає, аби Словаччина стала тією "травою", яка постраждає від геополітичних конфліктів, включаючи припинення транзиту газу через Україну.

"Це матиме драматичні наслідки для всіх нас в Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", — підкреслив він.

Фіцо також наголосив на продовженні своєї "двоколійної" політики у 2025 році, яка орієнтована на співпрацю з усіма сторонами світу, повагу до міжнародного права та невтручання у внутрішні справи інших держав.

Нагадаємо, у Європейському союзі вже підготували все необхідне для забезпечення країн союзу газом.

Тим часом у Міненерго пояснили, як припинення транзиту російського газу вплине на українців.