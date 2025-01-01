Кінець транзиту російського газу — Галущенко пояснив, що це означає

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненерго

У середу, 1 січня, між "Нафтогазом" та "Газпромом" закінчився п'ятирічний контракт. Оскільки Україна добре підготувалася, припинення транзиту російського газу на українців не вплине.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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Галущенко запевнив, що українці абсолютно не відчують цієї події, адже газ і тепло країна буде забезпечувати в домівки кожного громадянина.

За його словами, всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені Оператором газотранспортної системи України. Тому, за його словами, влада спокійно готова до функціонування газової системи без транзиту російського газу.

Також повідомляється, що Оператор газотранспортної системи України, готуючись до роботи в нових умовах, домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам.

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією. Це рішення ухвалено в інтересах національної безпеки та стало важливим кроком у боротьбі з енергетичною залежністю від Росії.

Також ми писали, що в НКРЕП зробили заяву щодо зміни тарифів на газопостачання для населення після припинення транзиту.