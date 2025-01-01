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В Минэнерго объяснили, что означает конец транзита газа РФ

1 января 2025 11:59
Карина Приходько - Редактор
Конец транзита российского газа — Галущенко объяснил, что это означает
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнерго
Карина Приходько - Редактор

В среду, 1 января, между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек пятилетний контракт. Поскольку Украина хорошо подготовилась, прекращение транзита российского газа на украинцев не повлияет.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

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Галущенко заверил, что украинцы абсолютно не почувствуют это событие, ведь газ и тепло страна будет обеспечивать в дома каждого гражданина.

По его словам, все необходимые работы по подготовке системы были осуществлены Оператором газотранспортной системы Украины. Поэтому, по его словам, власти спокойно готовы к функционированию газовой системы без транзита российского газа.

Также сообщается, что оператор газотранспортной системы Украины, готовясь к работе в новых условиях, договорился об увеличении гарантированных мощностей для обеспечения возможности поставки газа как в Украину, так и через Украину европейским потребителям.

Напомним, 1 января, в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа по своей территории. Это решение было принято в интересах национальной безопасности и стало важным шагом в борьбе с энергетической зависимостью от России.

Также мы писали, что в НКРЭП сделали заявление об изменении тарифов на газоснабжение для населения после прекращения транзита.

Герман Галущенко украинцы газ Россия транзит

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