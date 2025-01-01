Україна зупинила транзит російського газу

Робітник біля газових труб. Фото: УНІАН

Сьогодні, 1 січня, о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією. Це рішення ухвалено в інтересах національної безпеки та стало важливим кроком у боротьбі з енергетичною залежністю від Росії.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Читайте також:

Історичний крок про припинення транспортування газу

"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Україна завчасно підготувала газотранспортну систему до роботи в умовах повної відсутності транзиту. Відтепер інфраструктура функціонує виключно для забезпечення внутрішніх потреб українських споживачів.

Герман Галущенко додав, що Україна вже в установленому порядку поінформувала міжнародних партнерів про своє рішення. Цей крок відповідає стратегії Європейського Союзу з енергетичної безпеки, що спрямована на зменшення залежності від російського газу.

Програма Repower EU, яка передбачає диверсифікацію джерел енергії та перехід до відновлюваних ресурсів, є важливим компонентом у відмові від російських енергоресурсів.

Зупинка транзиту означає суттєві фінансові втрати для Росії, оскільки вона позбавляється не лише доходів від транспортування, але й доступу до ключових європейських ринків. Це створює додатковий тиск на російську економіку, яка вже перебуває під впливом санкцій.

Нагадаємо, в НКРЕП зробили заяву щодо зміни тарифів на газопостачання для населення після припинення транзиту.

Не всі європейські лідери позитивно відреагували на рішення України щодо транзиту газу. Так, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вдався до погроз Україні з електропостачанням у разі відмови від транзиту газу.