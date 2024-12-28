Міністр енергетики України Глущенко заявив, що Україна має альтернативні джерела постачання енергії попри шантаж Фіцо

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: УНІАН

У зв'язку з заявою прем'єр-міністра Словаччини про можливе припинення поставок електроенергії до України з 1 січня 2025 року, міністр енергетики України звернувся з офіційним листом до енергокомісара Європейського Союзу, ENTSO-Е та Енергетичного Співтовариства. Він розкритикував заяву прем'єра Словаччини.

Про це Герман Галущенко заявив в етері Телемарафону.

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Він наголосив, що таке рішення Словаччини буде грубим порушенням європейських норм і правил. Галущенко запевнив, що Україна має альтернативні джерела імпорту електроенергії та веде переговори з партнерами щодо збільшення поставок.

Також міністр нагадав, що необхідність імпорту електроенергії є прямим наслідком російської агресії та окупації Запорізької атомної електростанції.

Україна виконала всі необхідні заходи для забезпечення стабільного газопостачання споживачів навіть у випадку повного припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року. Міністерство енергетики провело низку стрес-тестів газової системи, щоб гарантувати її стабільну роботу після припинення транзиту.

Нагадаємо, що словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що може припинити постачання електроенергії до України. Так він вирішив відповісти на відмову Києва продовжувати транзит російського газу до Європи, починаючи з 2025 року.

Також стало відомо, що Володимир Зеленський відповів на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо припинення експорту електроенергії в Україну. Він звинуватив Фіцо у підтримці інтересів Росії.