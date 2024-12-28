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Фіцо загрожує припинити постачання електроенергії в Україну

28 грудня 2024 02:45
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Фіцо пригрозив Україні припинити постачання електроенергії
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: TASR
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України. Таким чином, він вирішив відповісти на відмову Києва продовжувати транзит російського газу до Європи починаючи з 2025 року.

Відповідне відео чиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Припинення постачання електроенергії в Україну

"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі", — заявив Фіцо.

Він виправдовує свою загрозу тим, що припинення потоків російського газу значно впливає на європейську економіку.

Зокрема, він сказав, що Європейський Союз у наступні два роки зіткнеться з додатковими витратами на електроенергію у розмірі 120 млрд євро (або 125 млрд доларів), якщо буде припинено транспортування російського газу.

Нагадаємо, близько тижня тому Фіцо заявив, що Зеленський нібито пропонував йому обміняти продовження російського газу до Словаччини. За його словами, президент України запропонував 500 млн євро із заморожених активів РФ, якщо словацький прем'єр проголосує за членство нашої країни до НАТО.

Також ми писали про те, що 22 грудня Фіцо зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. За даними ISW, його метою було просування російської кампанії щодо підриву єдності Заходу в підтримці України.

електроенергія Словаччина Україна газ Росія транзит

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