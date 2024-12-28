Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: TASR

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Таким образом он решил ответить на отказ Киева продолжать транзит российского газа в Европу начиная с 2025 года.

Соответствующее видео чиновник опубликовал на своей странице в Facebook.

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Прекращение поставок электроэнергии в Украину

"После 1 января мы оценим ситуацию и возможные взаимные меры против Украины. В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, которая крайне необходима Украине во время отключений сети", — заявил Фицо.

Он оправдывает свою угрозу тем, что прекращения потоков российского газа имеет значительное влияние на европейскую экономику.

В частности, он сказал, что Европейский Союз в следующие два года столкнется с дополнительными расходами на электроэнергию в размере 120 млрд евро (либо же 125 млрд долларов), если будет прекращена транспортировка российского газа.

Напомним, около недели назад Фицо заявил, что Зеленский якобы предлагал ему обменять продолжение российского газа в Словакию. По его словам, президент Украины предложил 500 млн евро из замороженных активов РФ, если словацкий премьер проголосует за членство нашей страны в НАТО.

Также мы писали о том, что 22 декабря Фицо встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным ISW, его целью было было продвижение российской кампании по подрыву единства Запада в поддержке Украины.